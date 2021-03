Quique Setién y Eder Sarabia apenas estuvieron ocho meses como entrenadores del Barça. Y su rendimiento estuvo muy lejos de lo esperado, sustituyendo a un Ernesto Valverde que tenía al equipo líder en LaLiga.

El actual técnico del Andorra de Segunda B, presidido por Gerard Piqué, ha concedido una entrevista a 'El País' en la que ha hablado de su difícil paso por el Camp Nou.

En esa entrevista, claro, ha hablado de su relación con Leo Messi, siempre mirada con lupa. "La química no fue la deseada. No encontramos al mejor Messi en el estado anímico", dice el entonces segundo de Setién.

"Ser Leo es dificilísimo. Eres el mejor jugador de todos los tiempos. Eres conocidísimo. No puedes salir a la calle... Todo eso produce un cansancio y desgaste mental. Por eso se quiso ir", afirma sobre el argentino, que finaliza contrato el próximo 30 de junio.

"Cuando llegas y ves cosas a nivel de funcionamiento que no están bien, es normal que te decepciones. Por algo está pasando en el club todo lo que está pasando y los cambios que se preparan. No lo dije yo solo. Lo han dicho Piqué, Messi...", comenta sobre la gestión del club, cuya directiva de aquel momento ya es historia.

Señalados los dos entrenadores por la dolorosa derrota ante el Bayern Múnich, un 8-2 que siempre quedará para los libros de historia de la Champions League: "Todo lo que me pasó en el Barça me ha hecho ser mejor. Incluido el 2-8. No era un equipo preparado para afrontar retos importantes. Estaba cogido con hilos".