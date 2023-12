Tras 16 jornadas en el fútbol español el líder es el Girona. Y todo ello después de vencer al FC Barcelona a domicilio. El resultado, contundente, fue de 2-4 y la sensación de que el equipo de Míchel tiene mucho fútbol y está arriba por méritos propios.

Hay un dato que demuestra el poderío de este sorprendente Girona: es el equipo con más victorias de las cinco grandes ligas. Tiene 13 y se sitúa por delante del Real Madrid y del Inter de Milán (ambos con 12).

Son trece victorias, dos empates y una sola derrota (precisamente contra el Madrid). Esos son los números de este equipo catalán, que mira de tú a tú a los grandes y quiere convertirse en el Leicester español. Aventaja al Madrid en dos puntos y a Atlético de Madrid y FC Barcelona, en siete.

Míchel, su técnico, celebró tras el encuentro que con esa victoria "cualquier aficionado se había hecho un poquito del Girona": "No sé si somos capaces de aguantar el nivel de Barça, Madrid y Atlético durante una temporada entera, pero el rendimiento del equipo me hace estar muy feliz. Estos jugadores están haciendo historia de verdad".

"Cualquier aficionado del fútbol se va siendo un poquito del Girona. Nuestra afición es la más feliz del mundo, pero mucha gente dirá que estos tíos han jugado un partidazo, juegan muy bien al fútbol", dijo el preparador de Vallecas.

No sabe si se ve siendo "campeón" de LaLiga y apunta que ni mucho menos ese es el objetivo de Girona: "No es el objetivo. Ya he dicho a Xavi que la presión que tiene él para todos los partidos nosotros no la tenemos. Vamos a disfrutar del momento. Tenemos mentalidad positiva y estamos disfrutando".