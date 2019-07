El Chelsea, aprovechando la disputa del encuentro amistoso, subió un vídeo a sus redes sociales recordando la mítica semifinal de 2012 en la que los 'blues' asaltaron el Camp Nou, eliminando a los de Pep Guardiola y logrando el boleto a una final que, finalmente, ganarían.

La respuesta del Barcelona fue rápida y directa, insinuando que si estaban recordando momentos en los que disputaban la Champions League.

Is this a throwback to when you guys were playing in the Champions League? 🤔 https://t.co/5BO3MOM7Wf