Viendo el coronavirus por el retrovisor, desde casa y con su familia, Rüstü Recber concedió una entrevista a 'As' en la que contó cómo ha superado el COVID-19 y el apoyo que le brindó el FC Barcelona durante el proceso.

"Me dieron un gran apoyo durante y después de mi enfermedad. En particular, Carlos Naval y Chemi Teres me transmitieron los buenos deseos del presidente y del club. En momentos como estos, los pequeños detalles no deben ser olvidados. No olvidaré todo lo que el Barça hizo por mí cuando me moría por el coronavirus. Me dio la vida", afirmó el exportero culé.

A su vez, Rüstü ha relatado cómo fue el proceso de recuperación: "Fue un proceso de tratamiento muy difícil y largo para mí... Hay una cura para este virus que nuestro Ministerio de Salud ha implementado. Los médicos aplicaron este método extensivamente durante 10 días y pusieron mucho esfuerzo en ello".

El portero coincidió con Xavi Hernández en 2003 y avala su fichaje por el Barça: "Cuando era futbolista hizo grandes servicios al club. Creo que va a hacer grandes cosas cuando llegue como entrenador. Alguien con conocimiento y capacidad es vital para un equipo tan grande como este. Luis Enrique es el gran ejemplo de que es importante confiar en antiguos jugadores. Ambos son unos ganadores y unos modelos a seguir en una industria tan grande como es esta".