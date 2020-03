Los altos organismos del deporte mundial están viéndose en los últimos días con una gran presión añadida al tener que decidir sobre el futuro de las distintas competiciones en coalición con otras entidades con potestad de decisión.

En el caso de España, ya ocurrió la semana pasada cuando la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) suspendió el fútbol no profesional como medida de presión para que LaLiga cancelase la disputa de las jornadas de Primera y Segunda división.

Una vez que se confirmó el 'stand by' de la competición, Luis Rubiales compareció ante los medios de comunicación para tratar la tesitura deportiva en relación con el coronavirus y no dudó en mandarle más que un recado a Javier Tebas.

"Me parece irresponsable que habiendo pacientes y estando la vida en juego se haga esto. Me parece fuera de todo lugar que se estén utilizando test de coronavirus cuando hay gente que lo necesita. Me parece que es desconocer la realidad. Si es que nos han confinado a todos. Da igual si estás contagiado o no. Da igual. El resultado es el mismo. Y si presentas síntomas severos, esa persona necesita test. No un futbolista. Él va a estar aislado", explicó crítico el presidente de la RFEF.

"Lo ha dicho la administración, todo el que tenga test, mascarillas, guantes, póngalo al servicio de los demás. Y hay alguien que está mandando test por ahí y es ilegal. Debe estar penado. Nos desmarcamos todos y es una media antipatriota. Estamos en total desacuerdo. Cosa diferente es que cuando haya menos enfermos, nos lo plantearemos para nuestra categorías. Pero ahora vamos a centrarnos en el que lo necesita. Hay que echar una mano", zanjó Rubiales, que no dejó títere con cabeza.