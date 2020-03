El RB Leipzig hizo historia tras clasificarse para los cuartos de Champions League después de derrotar al Tottenham. Sin embargo, durante varios minutos el estadio teutón se quedó completamente helado tras una acción en la que su jugador, Nordi Mukiele, quedó inconsciente sobre el césped tras tragarse la lengua.

Todo sucedió en el minuto 52, nada más empezar la segunda parte. En una acción sin aparente peligro, el futbolista se fue al suelo totalmente inmóvil. La causa, el tremendo pelotazo en la cara que se llevó de Sessegnon de manera completamente fortuita.

A partir de ese instante, momentos de angustia los que se vivieron en el césped del Red Bull Arena. Sus compañeros, y sobre todo la veloz actuación del colegiado español Del Cerro Grande, resultaron clave para evitar lamentar un mal mucho mayor en la Champions League.

El trencilla rápidamente pidió las asistencias, que acudieron raudas a donde estaba el jugador noqueado incapaz de respirar por la oclusión de la vía aérea. Las caras de los aficionados lo decían todo, y su alivio, y aplausos, cuando el futbolista recuperó la consciencia fueron la señal de que todo se quedó en un susto.

El jugador abandonó el campo de juego en camilla, para posteriormente ser trasladado al hospital. Para mayor tranquilidad de los aficionados al Leipzig al fútbol y al deporte en general, colgó un mensaje en redes. "¡Una clasificación histórica y una sensación increíble! Gracias a todos por el apoyo", reza el texto.

A little fear but who cares ?! 😂The essential is elsewhere... historic qualification and an incredible feeling 🤩💪🏾 Thank you so much for your support 😘 #VIERTEFINALE @DieRotenBullen ❤️ pic.twitter.com/FAGr1jrm29