Robert Moreno, exseleccionador de España, ha concedido una entrevista para los micrófonos de 'Cope' en los que ha repasado toda la actualidad. El entrenador español fue destituido como seleccionador nacional hace dos meses y ahora ha comenzado una nueva aventura en la Ligue 1, en las filas del Mónaco, donde dice que se encuentra feliz.

"No cambiaría nada, lo repetiría tal cual", fue su primera afirmación. "Yo no he hecho nada que él no me pidiese. Quiero retomar la relación con Luis Enrique, no voy a tirar 9 años de amistad por un día malo", ha manifestado Robert este jueves por la noche.

Por otro lado, también le deseó lo mejor a España para la Eurocopa que se celebra el próximo verano: "Por supuesto que habría aceptado ser el segundo de Luis Enrique y quiero que gane la Eurocopa, no acumulo rabia", ha añadido.

Tras su destitución, Robert pasó momentos duros pero, dice, se sintió arropado: "Nadie me ha fallado. Recibí mensajes de las personas que esperaba".

Robert quiso emprender una nueva etapa como primer entrenador y le llegó la oportunidad en la liga francesa porque, según dijo, de España no recibió llamadas: "En la parte final no hubo contacto con Rubiales. Yo no tenía ánimo de hablar. No tuve ofertas para entrenar en España", ha declarado.

Por último, también ha tenido tiempo de repasar su comienzo en el Mónaco y ha hablado sobre una de las estrellas de la liga, al que le desea un buen futuro lejos del país galo: "Que el Madrid se lleve a Mbappé, por favor. Es un jugador diferente".