El entrenador del Palmeiras, Abel Ferreira, ha recibido duras críticas en Brasil por un comentario machista a una periodista a la que no quiso responder en sala de prensa sólo por ser mujer.

Aline Fanelli le preguntó por un futbolista lesionado y el entrenador tuvo una lamentable reacción: "Abel, buenas noches. Aline Fanelli, de 'Band News FM'. Quería saber si podías actualizar la situación de Mayke".

"Hay una cosa que tenéis que entender. Yo tengo que rendir cuentas a tres mujeres solo. Tres. A mi madre, a mi mujer y a la presidenta de Palmeiras. Son las únicas que tienen derecho a hablar conmigo y a pedir explicaciones", respondió el entrenamiento.

Un acto machista por el que ha recibido muchas críticas en su país. Él se ha pronunciado en sus redes sociales pero no ha pedido disculpas: "No me di cuenta de que, en ese contexto, mi declaración pudiera tener otra interpretación que sonara hostil".