Vergonzoso, miserable, deplorable, repugnante... faltan adjetivos para calificar la escena que se vivió el pasado fin de semana en un partido de fútbol de quinta infantil en Málaga.

Se enfrentaban el Alhaurín de la Torre contra Unión Deportiva Mortadelo y la peor parte le tocó vivirla a la portera local, Carla, de solo 13 años.

Su padre, Víctor Baena, ha denunciado los insultos e improperios que le tocó vivir a la jugadora, que es "una más del equipo" mixto del Alhaurín.

Aparentemente, el partido transcurrió con "total normalidad, sin el más mínimo incidente", pero en los vestuarios estalló todo.

Un compañero de Carla salió "súper enfadado" porque se estaban "pasando" sus rivales con ella, pero venía pasando "durante todo el partido". De hecho, la joven llegó a pensar "pedir el cambio y dejar de jugar".

El entrenador rival, tal y como narra su padre, se dirigió a él "con actitud desafiante y chulesca" y le dijo que se aguantase: "Mira, cálmate, que eso es lo que te vas a tener que comer en todos los campos, que le digan esas cosas a tu hija".

Carla no entendía "por qué le decían esas cosas si ella solo quiere jugar al deporte que ama con locura". "Le han dicho que es una guarra, una puta, que se come más goles que pollas...", relata Víctor.

La portera, de hecho, lamentó lo ocurrido: "No son conscientes del daño que pueden hacer diciendo este tipo de cosas. No sabía porque me insultaban de esa forma... me molestó porque se estaban metiendo conmigo por ser mujer".

Reacciones

El Alhaurín de la Torre no tardó en mostrar su apoyo a la guardameta: "¡Ánimo Carla, tu club está muy orgulloso de ti y queremos que sigas disfrutando de este deporte con nosotros durante muchos años!".

La Unión Deportiva Mortadelo, por su parte, ha condenado "todo tipo de comportamientos violentos y ofensivos hacia cualquier persona" y asegura que "no va a tolerar que los mismos queden impunes", por lo que se van a "depurar responsabilidades".