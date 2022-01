El mundo del fútbol sonríe con la vuelta de Christian Eriksen a los terrenos de juego. El jugador danés regresa a la Premier League, donde ya formó parte de las filas del Tottenham durante seis temporadas y media, para jugar en el Brentford.

El club inglés ha anunciado, en la mañana de este lunes, su fichaje siete meses después de que sufriera un paro cardíaco y se desvaneciera en pleno partido con su selección durante la pasada Eurocopa.

El jugador, que se vio obligado a abandonar el Inter de Milán al no estar permitido jugar en la Serie A con el desfibrilador que lleva implantado, llevaba varias semanas entrenándose en solitario con absoluta normalidad en su país y tras unos días haciéndolo con el Ajax de Ámsterdam, ya está listo para su ansiado regreso.

It's Official, @ChrisEriksen8 is a Bee

🇩🇰 The Danish international will link up with Bees for rest of season

📄 https://t.co/6cDQ91l2dl#BrentfordFC #EriksenJoins pic.twitter.com/r57bj2FLJp