El Real Madrid volvió a caer en la Champions League. Fue contra el Milan en el Santiago Bernabéu. U la crisis es tremenda con dos derrotas seguidas (FC Barcelona y Milan). Y Josep Pedrerol lanzó una reflexión en 'El Chiringuito' sobre lo que ocurre con Kylian Mbappé.

"¿Cómo que Mbappé no es un líder? No le dejarán o no querrá. Que es un tipo con personalidad está claro. ¿Por qué no sale hoy a hablar? Las estrellas tienen que dar la cara", pide el presentador de 'El Chiringuito'.

Y dice esto sobre Vinicis Jr: "Vinicius no habla nunca. Ni ganando ni perdiendo. La afición del Madrid quiere que aparezcan en sala de prensa".

"El liderazgo se demuestra también en estas cosas. Mbappé si es líder juega donde quiere y tira los penaltis cuando quiere. Si el Madrid quiere recuperar a Mbappé tiene que decirle 'mandas tú', 'juega donde quieras', 'Vinicius, combínate con él'", dice el presentador.

Y finaliza pidiendo otro líder "si a Mbappé no le dejan": "Si no le dejas ser líder a Mbappé que te digan quién es. Si no es Mbappé que se diga en el vestuario quién es el líder. El líder está, pero no le dejan ser el líder".