La reflexión de Baptista sobre el racismo en España: "Es una minoría, pero está haciendo mucho daño..."

El 21 de marzo es el día Mundial contra el racismo. Julio Baptista ha opinado en 'El Cafelito' de Pedrerol sobre esta problemática en España.

¿Hay racismo en España?, fue la pregunta de Josep Pedrerol. "Yo pensaba que no había racismo porque yo vivo aquí y no siento. El problema no es la mayoría, sino una minoría, pero esta minoría está haciendo mucho daño", ha reflexionado el delantero brasileño.

En las últimas temporadas, uno de los jugadores más activos en la lucha contra el racismo ha sido Vinicius. Sin embargo, el exdelantero del Real Madrid considera que el racismo va más allá.

"El racismo no es solo una lucha de Vinicius, también en la parte post fútbol, hay muchos entrenadores negros trabajando, pero veo gente bien preparada, que es de color y tampoco lo tienen tan sencillo...", ha comentado, englobando la totalidad de personas que dedican al fútbol

No obstante, no considera que las contestaciones de su compatriota sean la mejor solución. "No, no creo que sea la mejor respuesta, tendría que ser de una forma distinta", ha manifestado sobre las provocaciones y su posterior reacción del extremo del equipo merengue. Sin embargo, Baptista ha planteado la siguiente pregunta: "Pero, ¿Cuánto puede soportar una persona?".