Parte del madridismo no estaba conforme con el horario que se le asignó para su debut liguero, en el que recibieron al Getafe a las 22:15 h.

Toni Kroos expresó en su cuenta de Twitter ese malestar, con una foto en la que ironizaba asegurando que estaba más feliz de lo que parecía, pero que estaba cansado a esa hora.

I am happier then it seems, but usually I am asleep at this time. pic.twitter.com/MWy9W9URry