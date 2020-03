Seis meses. Ese será el periodo que Ousmane Dembélé estará fuera de los terrenos de juego. El joven extremo francés cayó lesionado a principios de febrero y no será hasta agosto cuando pueda volver a jugar en plenas facultades. De esta manera, también se perderá la Eurocopa y parte de la pretemporada.

El FC Barcelona desembolsó 145 millones de euros hace dos temporadas por Dembélé, pero desde que llegó no ha rendido como se esperaba de él, y en buena parte esto ha sido por la cantidad de lesiones con las que ha lastrado.

Desde Francia, el diario 'L'Équipe' apunta a las razones de por qué Dembélé ha caído lesionado en la Ciudad Condal pero no en Rennes o Dortmund. Una de las claves puede haber sido el estrés que le ha provocado el alto importe de su traspaso a una edad tan temprana. Excesiva presión para la mente del galo.

Por otro lado, desde el país vecino apuntan también a su vida en casa. Ousmane vive con Moustapha Diatta (su mejor amigo) y su tío. Indican que quizás no le aportan la estabilidad que un jugador de su edad necesita, además a la que el propio Dembélé no favorece, por ejemplo, acostándose tarde: "Todos los jugadores de la generación Z se acuestan tarde. No son gente de mañana. Las doce o la una de la mañana es temprano para ellos y no solo le ocurre a Ousmane", explica su cocinero.

Precisamente, el factor de la alimentación se antoja como determinante. El francés contrató a un cocinero para que le llevara a rajatabla la dieta, de manera que el galo ha dejado a un lado la comida basura: "Ya no hay ningún producto precocinado ni refrescos, solo hay productos frescos y saludables. Ha cambiado la Coca-Cola por los zumos de frutas".