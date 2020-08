Raúl González ha dado un paso más en su carrera como entrenador. El que puede ser el futuro del banquillo del Real Madrid ha hecho historia con el los jóvenes madridistas y ha metido a los blancos en la final de la UEFA Youth League.

Fue gracias a una brillante victoria ante el RB Salzburgo austriaco por 1-2, un resultado que les sirve para derribar el muro de las semifinales que durante tres temporadas les ha privado de disputar el título.

Todo se puso pronto de cara para los blancos, que a los tres minutos ya se pusieron por delante gracias a un error del Okoh en una cesión. Latasa no desaprovechó el regalo y puso el 0-1.

A los diez minutos podía haber sido mucho más amplio el marcador ante un conjunto austriaco que no sabía por donde le llegaban los jugadores del Real Madrid. Un equipo que a la media hora puso el segundo y dejaba el pase a la final encarrilado.

Sin embargo el Salzburgo no vendió su piel barata y, gracias a un tempranero tanto de Sucic desde el punto de penalti dieron no poca guerra a un equipo que no podrá contar con Latasa para la final por doble amarilla.

Con Raúl González al frente, es esta la primera vez que el Real Madrid accede a la final de la Youth League.

Ahí espera el Benfica, que fue verdugo blanco de la última edición del torneo.

El legendario 7 tiene una oportunidad que ni pintada para demostrar su valía en el banquillo... y es que bien puede ser él el futuro del Real Madrid.