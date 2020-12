El Arsenal está notando, y mucho, el fuego de la zona de descenso en la Premier League. Mikel Arteta no da con la tecla 'gunner, y después de 14 partidos suman, haciendo la media, un punto por encuentro y están a cuatro de caer a puestos de bajar al 'infierno'.

Y eso es algo que no ha pasado desapercibido para Alan Shearer, una de las grandes leyendas de la Premier League y máximo goleador histórico del campeonato.

El punta, mito del Newcastle, se quedó a gusto al hablar del Arsenal y no descarta el peor de los destinos posibles: "No estoy ni seguro de que puedan mantenerse en la Premier League... Con ese equipo titular y la actitud de sus jugadores".

"Los futbolistas no trabajan lo suficiente. No cierran. No siguen a los rivales. Y no tienen creatividad. Fue horrible", afirma.

Y es que Shearer hace hincapié en el pobre bagaje ofensivo de un Arsenal que ve cómo solo Sheffield, West Brom y Burnley han marcado menos tantos: "Arteta debe preocuparse. Solo llevan 12 goles y no tiene opciones".

"Contra el Everton, se veía a Pepe trotando y a veces caminando", dice Shearer.

Con todo, el delantero apunta más a los jugadores 'gunners' que al propio Arteta: "Hay futbolistas que no lo están dando todo por su entrenador".

Ahora mismo, el Arsenal es 15º en la Premier League, tras perder ante el Everton por 2-1. El Burnley, que marca la zona de descenso, está a cuatro, mientras que la Europa League la tienen a diez de distancia.

Preocupante temporada para un equipo que inició el curso con metas mucho más elevadas...