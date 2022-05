El Real Madrid y la UEFA Champions League han creado un vínculo díficil de explicar. El idilio del conjunto blanco con la máxima competición europea de clubes ha quedado totalmente demostrado en esta temporada. París Saint-Germain, Chelsea y Manchester City han vivido en sus propias carnes las 'noches mágicas' del estadio Santiago Bernabéu.

También sufrieron, y a la vez alucinaron, en RAC1. "Carvajal la pone y gol. Rodrygo otra vez. Esto no es fútbol, es un fenómeno paranormal. Inexplicable. No hay manera de explicarlo futbolísticamente", se pudo escuchar cuando Rodrygo Goes metió su segundo gol y envió el partido directamente a la prórroga.

La cara de Pep Guardiola también lo decía todo. El técnico del City sabía que dejar vivos a los de Carlo Ancelotti tras el encuentro en el Etihad Stadium tenía esto. Sin embargo, desde la emisora de radio catalana, lo veían todo resuelto con el tanto de Phil Foden que abrió el marcador en el minuto 73.

"Más cerca de París. Qué golazo acaba de marcar el City. Visca Mahrez", dijeron. Pero el gol del empate del joven brasileño en el 90 fue un pequeño golpe de realidad y sucumbieron ante el ADN blanco: "Es increíble. A ver si al final lo van a conseguir. Vaya locura el Bernabéu. Esto sólo lo hace el Real Madrid".

Fue en la primera parte de la prórroga cuando Karim Benzema sentenció el encuentro trasformando el penalti que él mismo provocó. "Nadie protesta. Chuta Benzema, engaña a Ederson y gol. El Madrid será finalista si el City no marca. Lo han logrado a falta de diez minutos", se escuchó en la emisora catalana tras otra noche memorable para los madridistas.