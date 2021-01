El FC Barcelona parece no poder descansar nunca. Los resultados deportivos siguen dejando mucho que desear de un club como el azulgrana y más tras haber perdido la final de la Supercopa de España. Aún tienen que resolver una profunda crisis económica, pero no pueden hacerlo mientras no tengan presidente, lo que continúa retrasándose.

A todo esto se sumó la demanda de Quique Setién por su cesión en el club, lo que consideró "incumplimiento de contrato" y por lo que debía recibir una indemnización. Sin embargo, lo que le ofrecía el club no le parecía suficiente y acabó yendo a los tribunales.

Dos meses después, el que fuera técnico del Barça ha recordado que sigue sin recibir ningún dinero por parte del club. Y es que Eder Sarabia estaba siendo entrevistado por 'El Larguero' para analizar su fichaje por el Androrra cuando Setién entró en pleno directo para sorprenderle y felicitarle, aunque después terminaran hablando sobre la polémica salida del equipo. "El Barça todavía no me ha pagado, estamos a la espera", aseguró el exentrenador.

Sarabia, por su parte, también habló sobre su salida del Barcelona y confesó que hubo con varios jugadores de los que no pudieron ni decir adiós: "Con Messi no nos despedimos, con muchos no nos despedimos porque fue una situación un poco... casi dábamos por hecho que podía pasar y era un momento triste y muy duro y la gente no quería hablar con nadie".

El que había sido hasta ahora segundo entrenador afronta su nueva etapa en solitario gracias a que Piqué haya confiado en el como [[LINK:INTERNO|||News|||6005b0937ed1a86fd65e047b|||entrenador del Andorra]]. "La verdad es que Piqué ya me lo había dicho antes. Con él tenía muy buena relación, como con otros muchos. El día de Lisboa, nos encontramos al entrar al autobús, bajando las escaleras del hotel nos encontramos y me dijo 'tu y yo estaremos en contacto que en un futuro quiero que entrenes al Andorra'", aseguró Sarabia.