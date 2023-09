¿Quién es el mejor defensa del fútbol actual? Leo Messi tiene muy clara su respuesta y ha elegido a un compañero de la selección de Argentina: Cristian 'Cuti' Romero (Tottenham Hotspur).

Así lo ha expresado el '10', concentrado con la campeona del mundo en este parón de selecciones. "Creo que es el mejor defensor del mundo en este momento. Jugó muy bien y, en mi opinión, fue el hombre del partido", ha expresado Messi.

Y se siente más seguro con él en la defensa de Argentina: "Tenerlo detrás de mí es lo mejor que me puede pasar".

"Él siempre me obliga a ir hacia adelante, porque siempre quiere jugar uno contra uno contra su oponente. Me he acostumbrado a no mirar atrás y eso es muy bueno para un jugador de ataque", ha detallado el futbolista del Inter de Miami.

La campeona del mundo derrotó el pasado viernes a Ecuador (1-0) y está próxima madrugada vuelve a jugar ante Bolivia en los partidos de clasificación para la próxima Copa del Mundo, donde defenderá título.