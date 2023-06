Con gritos de "vamos Argentina" y "Messi, Messi, Messi" fue recibida la selección albiceleste en su llegada a China. Los campeones de mundo sintieron el apoyo de la capital, y el más aclamado desde el aeropuerto fue Leo Messi.

Aunque el nuevo jugador del Inter de Miamituvo un contratiempo en el aeropuerto con el visado. Tal y como informó el cónsul general de China en Santa Cruz, Wang Jialey, Leo "llegó con su pasaporte de España, pero sin visado".

"La policía migratoria le retuvo durante dos horas" hasta que obtuvo un visado especial. Durante este contratiempo, jugadores como Di María o Rodrigo de Paul no se separaron de Leo.

Locura en China con la selección argentina

Los campeones del mundo disputarán un partido este jueves en Pekín ante Australia, y el revuelo que generó la selección argentina impresionó incluso al técnico Lionel Scaloni. El seleccionador mantuvo una conversación con el cuerpo técnico en el hotel que se hizo viral.

"¿Ustedes vieron las imágenes del aeropuerto? Había 20 mil personas. Hoy no vamos a ningún lado, mañana vamos al estadio y que lleven 20 bicicletas. Nos van a matar, boludo. No hay manera", destacó Scaloni. Messi no solo generó lalocura en Miami, también lo hizo en China.