Ya no hay marcha atrás: Erling Haaland jugará en el Manchester City a partir de la próxima temporada. Este lunes saltó la noticia mientras el noruego se encontraba en Bélgica pasando el reconocimiento médico y provocó un terremoto en el madridismo, que soñaba con un verano a lo 2009 (aquel año Florentino fichó a Cristiano, Benzema, Kaká, Xabi Alonso...).

Analizando el traspaso en 'El Chiringuito', Guti fue muy contundente: "En un vestuario, las estrellas no siempre hacen un equipo, pero cuando tienes la opción de llevarte a los dos mejores jugadores del mundo tienes que ir a por ellos".

"Benzema tiene 34 años, en teoría Jovic y Mariano van a salir... no lo entiendo, pero lo respeto", añadió el exfutbolista del Real Madrid.

¿Por qué el conjunto blanco no ha ido con todo a por Haaland? Guti lo tiene claro: "Me quedo tranquilo porque si el Real Madrid no va a por Haaland es porque tiene muy claro a Mbappé".