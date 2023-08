La carrera de Andrés Iniesta tendrá un nuevo capítulo y será en Emiratos Árabes Unidos, una decisión que ha sorprendido mucho a los aficionados al fútbol.

En la actualidad Arabia Saudí y la MLSestán captando jugadores legendarios pen sus inversiones futbolísticas, y con su salida del Vissel Kobe parecía difícil pensar que Iniesta no hiciese lo mismo que Cristiano Ronaldo o Mané en la liga saudí, o sus excomapñeros Messi, Jordi Alba y Busquets en Estados Unidos.

"Desde que salí de Japón, agradezco el interés que ha tenido mucha gente en poder contar conmigo, pero finalmente aquí sentí que querían que estuviese, mucha confianza por parte del presidente y del club, no sólo a nivel futbolístico sino en todos los sentidos y eso ha sido fundamental para que esté aquí", comentó el nuevo jugador de Emiratos FC.

El autor del gol más importante del fútbol español aún no piensa en colgar las botas y afrontará un nuevo que le atrae tanto a él como a su entorno: "Para mí y mi familia es un nuevo reto, un nuevo capitulo, un nuevo 'challenge' en nuestra vida".

"Vengo con toda la ilusión del mundo, igual que cuando estuve en Barcelona o cuando fui a Japón. Tengo ilusión por seguir disfrutando del fútbol", expresó en sus redes sociales.

¡Con muchas ganas de empezar esta nueva etapa y aportar mi experiencia a @Emirates_FC!

Muchas gracias por vuestro cariño.💚🤍

Looking forward to starting this new stage and bringing my experience to @Emirates_FC!

Thanks a lot for your welcome. 💚🤍 pic.twitter.com/0pUTqf4sMV