Carles Santaló es un portero que milita en Tercera División. Y también es youtuber. Ocupación esta última que le impidió fichar por el Horta, equipo que fue entrenado por Víctor Valdés.

Así lo ha contado en un vídeo: "Me dijo que había visto mis vídeos y que le intereso para el proyecto. Yo estaba contentísimo pero luego salió el tema de YouTube. Le cuento que subía mis vídeos de fútbol y hacía resúmenes de los partidos, explicando porque hacía una decisión o la otra... A él le empieza a descuadrar, no le va gustando el tema de YouTube y llega a la conclusión de que o no subo vídeos sobre fútbol o no estoy en el equipo".

"Me dio un fin de semana para pensarlo", cuenta 'Kolderiu' (así conocido en la red social). Y prefirió seguir en el mundo de Youtube.

"Su contestación fue que ya me había descartado. Yo me quedé loco porque en ese momento había rechazado una oferta muy buena porque tenía entendido que me iba con él. Literalmente me rechazó por ser youtuber", afirma.

"Lo único es que me hubiera gustado que me enviase un mensaje para avisarme y yo lo hubiera entendido perfectamente porque yo sé y él me lo dijo, ser youtuber no me está dando oportunidades, me las está quitando", finaliza el guardameta.

Ahora, ni Valdés ni Santaló se encuentran en el Horta. El primero se ha integrado en el proyecto de Joan Laporta para presidir el Barça, mientras que el segundo milita en el Unión Adarve.