Parece que el 'culebrón Bernardo Silva' ha llegado a su fin. Después de deslizar las intenciones del futbolista portugués hace 48 horas en rueda de prensa junto a Xavi Hernández y Juan Carlos Unzué, Pep Guardiola ha confirmado que el centrocampista se queda en Mánchester.

"Contamos con él y no quiero que se vaya, es un jugador superlativo en todo, pero como he dicho siempre, no quiero un jugador a disgusto. Si llegara una buena oferta, él quisiera irse y hubiera acuerdo, lo veríamos. Aunque si se fuera ahora sería un problemón, porque está a punto de cerrarse el mercado... dicho esto, a Bernardo le gusta mucho Barcelona", afirmó hace dos días.

Pues bien, parece que, llegados a este punto de mercado, el caso del luso está cerrado. "Bernardo Silva se quedará en el Manchester City, no hay negociaciones. No tenemos ninguna llamada de ningún club por Bernardo Silva", ha explicado en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Crystal Palace.

Xavi aseguró a ojos de Guardiola que el ex del Mónaco "es un jugador que me encanta, hay pocos como él, pero ya depende del City"... y parece que la decisión del cuadro 'cityzen' ya está tomada.