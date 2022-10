¿Quién es el mejor futbolista de la historia?, ¿quiénes conforman el podio?, ¿qué jugadores completan el top 10? Es un debate recurrente en el mundo del fútbol y, sobre todo, subjetivo. Es difícil ponerse de acuerdo. El debate ha vuelto a saltar a la primera línea después de un polémico ranking.

La revista 'Four Four Two' ha elaborado este listado que ha sido muy comentado en redes sociales. Leo Messi es el líder de esa clasificación por delante de Diego Armando Maradona y de Cristiano Ronaldo.

Pelé aparece en cuarto lugar, con Zinedine Zidane quinto. El top 10 lo completa Johan Cruyff, George Best, Franz Beckenbauer, Ferenc Puskas y Ronaldo Nazario.

Llama la atención que Alfredo Di Stéfano no aparezca entre las diez primeras posiciones, cayendo al decimosegundo lugar. Uno de los puntos más criticados por los aficionados al fútbol.

Así justifica el citado medio su clasificación: "Francamente, podríamos hacer otra lista de 100 grandes jugadores para no pasar siquiera el corte".

"Al final, tuvimos que elegir a los jugadores que sentimos que fueron los más influyentes en su era en particular, los más memorables, los jugadores que nos asombraron con su talento y sus logros", explican.

"En 20 años, los jóvenes fanáticos del fútbol leerán sobre una figura mesiánica cuya brillantez asombró al mundo, rompió una letanía de récords y comenzó una era de dominio... pero hasta que vean los videos no tendrán una idea de lo que se han perdido. La cantidad de sus goles palidece en comparación con su belleza", indican.

Esta lista ha cambiado mucho con respecto a 2017, el último año en el que esta revista realizó el ranking. Messi supera a Maradona, que mandaba en ese año; y Di Stéfano cae de la séptima a la decimosegunda posición.

A destacar otros nombres del fútbol español como Andrés Iniesta (20º), Xavi Hernández (24º) o Luis Suárez (36º).

Un ranking muy subjetivo... y muy polémico. Los comentarios no se han hecho esperar. Unos no entienden la posición, por ejemplo, de Ronaldinho (26º) y otros directamente no comparten que Messi esté por delante de Maradona. Opiniones para todos los gustos.