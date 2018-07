Pochettino, sobre el Real Madrid: "El fútbol te depara circunstancias que no esperas"

El técnico argentino Mauricio Pochettino, que aparece en todas las quinielas como la primera opción para sustituir a Zinedine Zidane en el banquillo del Real Madrid, ha asegurado que su compromiso con el Tottenham "es máximo" y que después "que pase lo tenga que pasar".

"Hace diez días que acabo de renovar con el Tottenham. Estoy contento y feliz con que en Tottenham estén felices conmigo después de cuatro años. El fútbol te depara circunstancias que no esperas, lo importante es disfrutar del hoy, de cosas que se pueden tocar, hablar de suposiciones no ayuda a nadie", ha dicho. Pochettino mantiene que ha encajado estas suposiciones con naturalidad.

"¿Entrenar al Madrid es de ser valiente? Yo creo lo contrario"

"Estoy en un proyecto espectacular y la motivación es tremenda. Me lo tomo con naturalidad, no me afecta en absoluto a nada", ha comentado.

Cuestionado por la responsabilidad de liderar al Real Madrid tras tres títulos seguidos de Champions, Pochettino ha respondido con una sonrisa: "¿Tú crees que los entrenadores pensarán que hay que ser valiente para coger una plantilla así? Yo pensaría todo lo contrario. Es uno de los mejores equipos de la historia del fútbol".

"Tú no eres yo"

El actual preparador del Tottenham, ante la pregunta de si es imposible decir que no al Real Madrid, ha respondido: "¿Para ti sería imposible? Pero tú no eres yo". El técnico de los Spurs se ha mostrado respetuoso con la decisión de Zinedine Zidane de dejar el banquillo blanco.

"Respeto a todos los entrenadores. Todo técnico, en cualquier categoría, siente esa soledad de estar parado delante de esa línea de cal que no te permite expresarte con naturalidad", ha aseverado. El argentino ha realizado estas declaraciones en Barcelona durante la presentación de 'Un mundo nuevo, Diario íntimo de Pochettino en Londres', el libro autobiográfico que firma junto al periodista Guillem Balagué.