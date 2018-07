Piqué: "Ramos tiene razón, el 6-1 fue histórico, casi como ganar una Champions"

Gerard Piqué ha respondido a Sergio Ramos, que calificó como "histórica en todos los aspectos" la remontada del Barcelona ante el PSG. El central catalán ha recogido el guante y no se ha mordido la lengua durante un acto promocional.

"Lo del otro día fue algo totalmente histórico, como dice Ramos. No me molestó la polémica. Yo lo disfruté como un niño. Fue una noche redonda. Fue casi como ganar una Champions, quizás más. Lo más importante ahora es intentar ganarla, porque si no quedará como la mayor gesta de todos los tiempos, pero habría que darle más sentido. Se vivieron momentos que se recuerdan de padres a hijos", explicó Piqué.

El central del Barcelona también habló sobre el sorteo de cuartos de final de la Champions e indicó que no temen a nadie: "No tememos a nadie, ya eliminamos al Atlético en Copa y al Madrid la última vez que nos cruzamos en Champions".

Piqué salió en defensa de Guardiola tras las críticas que ha recibido después de la eliminación del Manchester City ante el Mónaco.

"Hay gente a la que le gusta mucho Pep y otra que no les gusta tanto. A mí me parece un grandísimo entrenador y no siempre se puede ganar. Hay que valorar su trabajo", explicó Piqué.

Por último, Piqué habló sobre Andrés Iniesta y su futuro: "No creo que Andrés se esté planteando su continuidad ni que suceda algo ahora. No es el momento. Andrés sabe medir sus tiempos. No sé en que momento está, es momento de centrarnos en las competiciones en las que estamos vivos y mirar por el bien del equipo y en eso estamos todos".