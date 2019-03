Piqué: "Lo de la foto con Neymar fue una intuición, quien tiene que decir si se va es él"

EL CENTRAL EXPLICÓ EL FAMOSO "SE QUEDA"

Gerard Piqué ha hablado sobre la fotografía que subió junto a Neymar y el famoso "se queda". El central del Barcelona afirma que "por las conversaciones que he tenido con Neymar, puedo oler e intuir que se queda, la foto fue por eso. Fue un momento distendido, salió así, no es algo especial. No me toca a mí comunicar esto, le toca a Ney", afirmó en rueda de prensa