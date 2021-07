Alessandro del Piero es una leyenda del fútbol italiano. Y como tal su voz siempre será reconocida en el mundo del fútbol. A escasas horas del duelo histórico entre España e Italia el exjugador de la Juventus de Turín analiza la primera semifinal de la Eurocopa.

Italianos y españoles se vuelven a ver las caras por cuarta vez consecutiva en una Euro. Para del Piero, el conjunto de Roberto Mancini ha realizado un mejor fútbol que el de España. Sin embargo el exdelantero no ve un claro un favorito en este gran clásico de selecciones.

"Los equipos llegan con confianza tras haber empezado la Euro sin ser favoritos. Italia mostró un juego mejor que La Roja y, aunque no creo que sea favorita, los valores del choque son muy igualados", afirma Del Piero en 'As', donde también comenta que le sorprendió que en la lista de Luis Enrique no hubiera ni un solo jugador del Real Madrid, al ser preguntado por ello.

"Me impresionó, aunque creo que sea una situación transitoria, también para el Madrid. Los blancos no tenían a muchos titulares españoles y Luis Enrique quiso dar una señal de cambio. Tarde o temprano, era inevitable", sostiene el transalpino.

Como delantero que fue, Del Piero defiende a Morata tras ser preguntado por las críticas que ha recibido a lo largo de la competición. Incluso desea que el punta de España logre perforar la portería de Donnarumma esta noche, aunque, eso sí, espera que se clasifique su país.

"Como Italia, a veces también España mostró falta de puntería. Álvaro, sin embargo, se ganó la confianza del técnico no sólo con los goles, que ya fueron dos, sino también con los espacios que crea y su capacidad para buscar la profundidad y defender. Las críticas con la Selección llegan a menudo, y al final terminan transformándose en elogios. A Álvaro le deseo que marque un gol, pero sin clasificarse", dice Del Piero.