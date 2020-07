El Vicente Calderón ya es historia. Durante este lunes, la última de sus vigas fue derruida. Un momento muy complicado para muchos aficionados del Atlético de Madrid, entre ellos José Antonio Martín Petón, tertuliano de 'El Chiringuito'.

"Yo ya os dije que no he vuelto a pasar por allí. Llega el momento ya que se ha ido. Ahora que ya no existe nada, que se acabó la destrucción, creo que cualquier día... No he pasado nunca por la M-30, he cogido todos los desvíos", asegura.

Asimismo, desveló el homenaje al estadio que se levantará en esa zona, con un parque del mismo nombre. "Va a quedar incrustado allí el nombre de Luis Aragonés, el córner de Pantic, el parque va a ser el Parque del Vicente Calderón", cuenta.

Y, por último, recitó unos versos que él mismo había escrito en homenaje al mítico estadio, que ya es historia: "No estás, pero te vamos a ver en tu mismo lugar. Porque jamás mueren del todo los que viven dentro de nosotros".

"Te has ido y aunque nosotros te veamos, tu Paseo de los Melancólicos será para siempre el paseo de la melancolía", sentenció un Petón visiblemente emocionado. Su emoción es la de todos los atléticos.