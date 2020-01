Como entrenador nadie puede ponerle un solo 'pero', aunque al ponerse al volante, Pep Guardiola no tiene tanta mano. El libro 'Pep's City: The Making of a Superteam', desvela que el entrenador ha roto cuatro coches de lujo como entrenador del City.

Estos coches son un Bentley GTX700 (valorado en 234.000 euros), un Range Rover (175.000 euros), un Mercedes GLE (93.000 euros) y un Mini Cooper (35.000 euros).

Tal es su cuestionable mano al volante que llegó a llenar su Range Rover con gasolina... siendo el coche un diesel. "Sus retrovisores no sobreviven por mucho tiempo", cuenta el libro.

No es algo nuevo, Guardiola ya arrastra esta fama desde su época como entrenador del FC Barcelona. "Pep es brillante en muchas cosas, pero conducir no parece ser una de ellas", asegura una fuente al diario 'The Sun'.