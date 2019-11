Un irónico Guardiola estalló en rueda de prensa tras la derrota por 3-1 ante el Liverpool de Kloop, que se impuso con gran claridad. Un posible penalti no pitado por mano de Alexander-Arnold en el minuto 83 tras el gol de Bernardo Silva.

Al finalizar el encuentro, Pep Guardiola 'felicitó' al colegiado Michael Oliver por el encuentro, repitiendo en varias ocasiones: "Thank you, so much" ("muchas gracias"). En zona mixta fue preguntado por el tono de dichas palabras, a las que Pep tildó de educadas.

Se vio a un Guardiola molesto hablando sobre las decisiones tomadas por los colegiados: "Preguntadles a los grandes jefes. Ellos lo entienden todo. No me preguntéis a mi".

También añadió que estaba muy orgulloso del trabajo realizado por sus jugadores pese a la derrota y evitando la polémica con el uso del VAR y la actuación de los colegiados, ya que suponía una forma de lamentarse.