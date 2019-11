Pep Guardiola perdió por completo los papeles al final del partido entre el Liverpool y el Manchester City. El técnico de Santpedor, muy nervioso durante todo el encuentro que los suyos perdieron por 3-1 en Anfield, entró al campo saludando jugadores para terminar yéndose directo a por los árbitros.

Con cara de muy pocos amigos, apretó sus manos mientras decía "muchas gracias por todo" de forma completamente irónica. Sus ojos parecen incluso salir de sus órbitas.

Guardiola y el saludo a los árbitros tras el partido..."Thank you so much, thank you so much"....

