El FC Barcelona buscó la remontada frente al Granada CF en el Camp Nou con Araújo, Piqué y De Jong como delanteros. El conjunto azulgrana finalmente logró empatar, pero la imagen ofrecida no fue del agrado de la afición.

Muchos critican el estilo que propone Ronald Koeman sin caer en el bajón de calidad que ha experimentado la plantilla, amén de importantes lesiones con las que cuenta el equipo como Dembélé, Ansu fati y Agüero.

En su editorial en 'Jugones', Josep Pedrerol ha analizado la situación del cuadro culé: "Ayer Koeman puso a Piqué y a Araújo a rematar balones. ¿Sabéis quién ponía a Alexanko a hacer lo mismo? Johan Cruyff, el creador del juego de toque, el maestro de Koeman".

"El Barça tiene 4 delanteros lesionados. Muchos jugadores que no dan para más. No os engañéis: no todo es culpa de Koeman. Se han marchado Messi y Griezmann... y antes Suárez, Neymar, Iniesta o Xavi", ha añadido el presentador del programa.

Por último, Pedrerol ha tratado el nuevo estilo del equipo: "El Barça ha perdido calidad. No se puede jugar como antes. El tiki-taka ya no es innegociable en el Barça. Con lo que hay, el objetivo del Barça es encontrar un estilo... Y el tiki-taki es el principio del cambio".