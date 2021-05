A falta de cuatro jornadas para finalizar LaLiga, y ya eliminados de Champions League, la cúpula del Real Madrid tiene en mente la renovación de plantilla que se llevará a cabo este verano.

Tal y como explicó Florentino Pérez en su visita a 'El Chiringuito' hace unas semanas, "el Madrid necesita un cambio. Hemos ganado mucho y hay que recuperar la ilusión".

Pues bien, tras la derrota frente al Chelsea, Josep Pedrerol aportó algunas novedades de la situación del mercado del conjunto blanco: "El Real Madrid tiene que renovar la plantilla".

"Sigo manteniendo que Mbappé estará en el Real Madrid la temporada que viene", señaló el presentador del programa.

A su vez, Pedrerol apuntó que Hazard está en la lista de transferibles de cara a la próxima ventana de fichajes.

"Hazard está en el mercado. No es intransferible y no lo era antes del partido. Hazard entra en la renovación, pero no le van a regalar. Si llega una oferta adecuada, Hazard está fuera del Madrid", señaló Josep Pedrerol.