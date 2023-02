"No se trata de cantera sí o cantera no. Se trata de apostar por los jóvenes, de darles confianza y de darles minutos. Que se sientan protagonistas. Intentar sacarles cuando el equipo va ganando 2-0 y no cuando falta un minuto para acabar", arrancó su editorial Josep Pedrerol.

Esto viene a raíz del debate generado por la buena actuación de Sergio Arribas, que marcó un gol al minuto de entrar en las semifinales del Mundialito de Clubes.

"Está bien buscar fuera de España. El Madrid tiene que fichar a los mejores, pero los alevines y juveniles de la cantera del Madrid sueñan con llegar algún día al primer equipo. No les quitemos la ilusión", expresó para concluir.