Josep Pedrerol comenzó 'El Chiringuito' sin morderse la lengua. El presentador inició el programa con una crítica al arbitraje de La Liga tras el penalti de Militao que resultó ser decisivo en el encuentro entre el Real Madrid y Sevilla. El periodista comparó la acción del central del Real Madrid con una mano del Betis en jornadas anteriores, donde en esa ocasión no se pitó penalti a favor del conjunto blanco.

"Vaya arbitraje tenemos. Aquí nadie sabe lo que es o no es penalti. ¿Y quién ha provocado eso? Los árbitros. Ni VAR ni historias. Penalti de Militao clarísimo y una jugada idéntica de un jugador del Betis el árbitro no va ni al VAR. Casualmente el del VAR era el mismo. González González", comenzó Josep.

"No sé si es un robo al Real Madrid lo de hoy. Es verdad que Militao está de espaldas, que le da en el hombro, que cuando uno salta con los brazos arriba tiene un riesgo de que le piten penalti. He hecho una encuesta en Twitter y casi el 70% de la gente me decía que no era penalti", comentó Pedrerol.

"Ha llegado a una situación tan delicada. Que no dimita nadie en el Comité de Árbitros todavía es preocupante. Pensábamos que con el VAR se acabaría la polémica y que el fútbol sería más justo. ¿Y dónde estamos? Si no se aclaran ni ellos. Si el presidente del Comité no sabe explicar que es penalti y que no es penalti, " afirmó el presentador de 'El Chiringuito'.

Pedrerol mandó un mensaje a Velasco Carballo pidiéndole que se manifestara públicamente para dar explicaciones sobre los criterios a la hora de señalar la pena máxima.

"Que expliques a la gente si lo de hoy es penalti y porque lo del Betis no es penalti. Que expliques a la gente, que es la que alimenta el fútbol, qué pasa con los árbitros. No nos riamos de la gente. Que ya está bien. Me da igual si lo de hoy es penalti. Es un desastre el arbitraje en España", concluyó Josep.