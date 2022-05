"He tenido la camiseta del Real Madrid desde que tenía 14 años. Pero me gustaría que entendieran que, como francés, he tomado la decisión de quedarme en Francia": así ha justificado Kylian Mbappé en rueda de prensa su rechazo a una propuesta del Real Madrid que aceptó y con la que dio su palabra a Florentino Pérez, pero que finalmente ha roto.

"Hemos hablado del proyecto deportivo durante meses. De dinero, cinco minutos", ha añadido el delantero francés, denotando que a la vez que daba el 'sí' al conjunto blanco, su entorno negociaba con el club parisino más allá de las cifras del contrato.

Analizando la intervención del galo, Josep Pedrerol y Edu Aguirre se han mostrado muy contundentes en el Twitch de 'El Chiringuito'.

"Cada 15 días le digo a Florentino que voy al Real Madrid y, a la vez, mi madre y yo hablamos del proyecto deportivo con el PSG. Qué mal ha quedado con el Madrid, es una humillación", ha arrancado Pedrerol.

El pesentador de 'Jugones' no da crédito al 'modus operandi' del clan Mbappé: "Has jugado a dos bandas y es una realidad. Ha confirmado que se ha estado riendo del Madrid durante meses"

"Ha sido una traición salvaje. No puede jugar en el Real Madrid, no lo merece", ha zanjado Pedrerol, indignado con las declaraciones de Mbappé.