"Somos el hazmerreir en todo el mundo": contundente, duro, tajante... así arrancó Josep Pedrerol 'El Chiringuito' tras la decepcionante eliminación de España ante Marruecos en el Mundial de Qatar.

"No me apetece hacer sangre de nada, pero han sido días complicados para aquellos que decíamos lo que no nos parecía bien, que no había autocrítica, que no había que 'stremear' cuando jugaban Brasil o Francia...", añadió el presentador del programa.

Pedrerol pidió que salieran a escena esos 'palmeros' que no veían nada malo en la Selección: "¿Dónde están los que decían que todo iba bien en España?, ¿qué decís ahora? Las críticas cuando hay solución, esas son las que yo entiendo como positivas".

"Criticar a Luis Enrique y a los jugadores, no es ir contra España; hacer autocrítica es ir a favor España. Ha triunfado Luis Padrique... ha fracasado Luis Enrique", zanjó.