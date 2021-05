"En uno o dos meses". Ese es el tiempo que resta para que Kylian Mbappé se convierta en futbolista del Real Madrid. Josep Pedrerol lo desveló anoche en 'El Chiringuito': "El acuerdo se establecerá durante la Eurocopa máximo. En un mes o dos".

Además, habló de su posible precio y de las opciones: "100 millones, no más. Va a explicar por qué se marcha del PSG. Va a quedar muy bien. Él va a ganar 20 0 25 millones. Dice que si no puede este año porque el PSG se lo pone imposible, gratis el año que viene. La relación entre ambos clubes es muy buena y no solo con el presidente sino con el que manda más que el presidente".

"El Madrid espera que falte un año. Con Eden Hazard tuvo paciencia y con Mbappé también. Yo mantengo que tranquilos, como dijo Florentino Pérez en 'El Chiringuito'", afirma Pedrerol sobre cómo llevó a cabo el Real Madrid el fichaje de la estrella del Chelsea.

Y finaliza, recordando los comunicados que hizo el club blanco para desmentir el interés en el pasado por futbolistas del PSG: "Hace dos años el Madrid hizo comunicados para desmentir interés por jugadores del PSG, ahora falta que entiendan en la cúpula del PSG que ya toca".