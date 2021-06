Viernes, 1 de la tarde en Valdebebas. Reunión entre Florentino Pérez y Sergio Ramos. Josep Pedrerol desveló anoche todos los detalles en 'El Chiringuito': "Durante muchos minutos hablan de muchas cosas y no del futuro de Ramos porque no hay opción".

"¿De qué quieres que hablemos, Sergio, si dijiste que no a la oferta hace cuatro meses?", cuenta Pedrerol que le dice el máximo mandatario del Madrid: "Me dijiste 'planifica sin mí'. Es que tú has pensado en todo este tiempo que estábamos negociando y no estábamos negociando. Esto es lo que podía ofrecerte. A Luka Modric le ofrecí lo mismo y aceptó".

El presentador también dice que "en ningún momento" Ramos le dice a Florentino que acepta la oferta de un año con la rebaja del 10%. Y cuenta lo que ocurrió tras el "planifica sin mí" del 24 de febrero: "Le pide a José Ángel Sánchez que llame a René a ver si está en la misma línea de Sergio Ramos. Y José Ángel le dice a Florentino lo mismo, que no acepta la oferta".

Además, el nombre de David Alaba sale en la conversación. "Teníamos un principio de acuerdo con Alaba y había que darle el sí. Se le da cuando tú dices que no sigues", cuenta Pedrerol que le comenta el presidente blanco.

Por último, Pedrerol desvela que la reunión no es en mal tono. Ramos, "sorprendido" de que no se hablase de la oferta, con un Florentino que insiste: "No hay oferta porque tú la rompiste y dijiste planificad sin mí".