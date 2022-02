"Lo peor no es perder, lo peor es no reaccionar...". Así ha comenzado Josep Pedrerol su editorial de 'Jugones' después de la eliminación del Real Madrid ante el Athletic: "Lo peor es no moverse. Lo peor es no hacer nada desde el banquillo".

"Quitas a Vinicius y pones a Isco, Isco de delantero centro. Que tienes a Bale y a Hazard y a Jovic. Tenía cinco cambios y solo hizo dos...", señala el presentador de 'Jugones.

Y recuerda que la eliminatoria ante el PSG está a la vuelta de la esquina: "¿Por qué bajó los brazos Ancelotti?, ¿por qué no movió más el banquillo? Algunos futbolistas empiezan a notar el cansancio y en 12 días hay que ir a París".

"Los partidos los gana un equipo, los campeonatos los gana una plantilla", sentencia Pedrerol.