La derrota del Real Madrid en la primera jornada de Champions provocó, de nuevo, que Zinedine Zidane se autoinculpara de la misma. Lo hizo en la rueda de prensa posterior. Y Josep Pedrerol analiza la situación del equipo blanco en el editorial de 'Jugones'.

"Tras la debacle de ayer hay que hacerse varias preguntas. ¿Quiere seguir Zidane? ¿Se ve capaz de sacar esto adelante? ¿Confía en su plantilla? Su imagen en la sala de prensa no invita al optimismo", afirma el presentador.

Y se hace otra pregunta clave: "Otra vez diciendo que todo es culpa suya. Otra vez salvando a los jugadores. Yo me hago otra pregunta: ¿merecen algunos jugadores esa defensa de Zidane? No. Pero Zidane no va a cambiar. O ganará con ellos o caerá con ellos".

"Recuerdo su frase del otro día: 'Todos estamos en el mismo barco'. Un barco que se puede hundir, pero ojo también porque puede reflotar. Con esa filosofía Zidane ha conseguido tres Champions y dos Ligas", sentencia Pedrerol.