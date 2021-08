"La mano de Ancelotti ya se nota". Así ha comenzado Josep Pedrerol su editorial de 'Jugones' de este lunes después del partido del Real Madrid ante el Levante (3-3 final).

"Está trabajando para recuperar a los defenestrados por Zidane. Isco hizo una gran primera parte y parece otro, Bale está más motivado que nunca, hasta vuelve a sonreír; y Vinicius lleva tres goles en dos partidos", afirma Pedrerol.

"No se puede pedir más. Si acaso mejorar en defensa", mantiene el presentador de 'Jugones'. El equipo blanco encajó los tres goles en la segunda mitad.

"Carletto lo tiene claro. Un campeonato no se gana con once. Ni con once ni con catorce. Hay que contar con todos. Es bueno que cuando llegue Mbappé se encuentre un vestuario motivado", finaliza Pedrerol.