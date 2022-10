El Barça lo tiene muy difícil para estar en los octavos de final de la Copa de Europa. Su empate contra el Inter de Milán le complica mucho la clasificación. Y Josep Pedrerol ha analizado lo ocurrido en el editorial de 'Jugones' de este jueves.

"Xavi no es el único culpable de lo ocurrido, pero tiene que hacer autocrítica. No hablar de excelencia y hablar más de realidad. No presumir de fútbol bonito y ganar partidos importantes", dice Pedrerol.

Hubo un "error": "El culé se había ilusionado. Se había vendido demasiada euforia. Y ese fue el error".

"Ahora toca pensar en el Bernabéu. Ganar significaría volver a creer. Perder significaría crisis", sentencia el presentador.