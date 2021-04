Javier Pastore fue la primera estrella del Paris Saint-Germain. Un club que, por entonces, era muy diferente al que es ahora, con grandes estrellas en el vestuario y llegando muy lejos en la Champions League.

En una entrevista en 'AS', Pastore ha desvelado cómo era su curiosa relación con el jeque del equipo. "Gente del jeque, el presidente Nasser o el dueño me preguntaba por los jugadores que iban a llamar, si me parecía bien o no, tuve mucha relación con ellos, yo siempre lo viví muy natural, pero era algo muy loco", cuenta.

Y continúa, alucinando con todo aquello: "Estaba hablando con el rey de Qatar, con el dueño de un país, pero él era muy joven, era como un amigo, te hablaba de manera natural, no lo veías de otra manera. Sigo hablando con ellos y fue un placer, ellos me agradecen siempre y yo les agradezco a ellos, para mí fue una decisión muy buena".

Leo Messi siempre fue la gran obsesión del PSG: "Siempre supieron que Messi es una carta muy difícil y que era difícil sacarlo, pero siempre lo quisieron. De risa me tiraban que lo convenciera, igual que con Di María, les decía lo lindo que era vivir en París, lo bien que estaba el equipo, al final terminó llegando Ángel".

Quizá este verano pueda ser la gran oportunidad de los parisinos con un Messi que termina contrato y que podría dejar el FC Barcelona. Algo a lo que no se ha referido Pastore, que sigue alucinando con las 'peticiones' del jeque parisino.