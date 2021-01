Vinicius ha revelado haber tenido un cambio de pensamiento debido a la pandemia del coronavirus. En una entrevista al medio inglés 'Gaffer', el brasileño ha compartido una profunda reflexión sobre la situación en la que nos encontramos.

"Yo diría que mi mayor fortaleza es siempre tener la cabeza despejada. Yo nunca, nunca me rindo. Si miras lo que nos ha enseñado 2020, entonces tenemos que aprovechar cada día, cada momento, ya que el mañana no está prometido. Dentro y fuera del campo. Cuando la pandemia, nadie podía creerlo y todavía no podemos. Entonces, tenemos que disfrutar cada momento como si fuera el último día de nuestras vidas", comentó el extremo blanco.

El ex de Flamengo también fue preguntado por una de las lacras que a día de hoy persisten en nuestra sociedad: el racismo. El brasileño se mostró muy reivindicativo.

"Debemos continuar la lucha haciendo lo que venimos haciendo. Lewis Hamilton, LeBron James y Neymar, personas que tienen una voz fuerte, siempre aprovechan la oportunidad para hablar sobre el racismo y siempre es importante que todos lo hagan", afirmó el extremo del Real Madrid.