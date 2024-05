El futuro de Xavi Hernández en el FC Barcelona es una incógnita. Jota Jordi ya anunció en 'El Chiringuito' que su salida se podría dar después del partido contra el Sevilla de este domingo. El técnico quería quedarse, pero Joan Laporta tiene otros planes después de un discurso que no le gustó nada.

Xavi anunció en enero que se marchaba a final de temporada. Luego cambió de opinión y decidió quedarse. Pero ahora Laporta no le quiere. Es la casa de los líos el FC Barcelona. Y Marcelino García Toral, preparador del Villarreal, ha opinado sobre lo que está ocurriendo en las filas del club azulgrana.

Dice Marcelino, en 'La Ser', que él no habría cambiado de opinión una vez que anunciara su marcha: "¿Si yo diría que me marcho y luego que me quedo? Si yo digo que no sigo, no seguiría...".

"Siempre he sido de pensar lo que afirmo y una vez que se toma la decisión, está tomada", ha apuntado el preparador del Villarreal, que se enfrenta a Osasuna en la última jornada de LaLiga de este fin de semana.