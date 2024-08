Tranquilizadoras palabras de Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, en 'El Chiringuito'. En una conversación telefónica con José Álvarez, periodista del programa, ha confirmado que ya está en planta y que lo peor, tras ser apuñalado, ha pasado.

"Me acaban de subir a planta. Estoy un poco mejor. Hay que estar tranquilo. Tengo que estar más tranquilo... no me queda otra", cuenta.

Y sigue: "Que la Justicia haga su trabajo. Lo hará. Eso es lo más importante".

En ese sentido, Nasraoui admite que tuvo miedo: "Claro que sí que lo tuve. Me veía entre la vida y la muerte".

"La verdad, no sé cuándo voy a salir, pero ojalá lo antes posible. Estoy agradecido de poder hablar. Gracias a todos, a Pedrerol. a tus compañeros", dijo a José Álvarez.

Y sentencia con un mensaje del Barça 2024-25: "Será un gran equipo... Vamos a hacer grandes cosas".