Indignado y muy enfadado. Así acabó Hugo Duro el partido que enfrentaba a Cádiz y Valencia en el Nuevo Mirandilla. El delantero valencianista se vio envuelto en una tangana al final del encuentro por una discusión con Anthony 'Choco' Lozano.

"El 'Choco' ha venido a por mí. Ya lo hizo en la ida. Ha venido a buscarme y se ha metido con mi madre. Le he dicho que eso no se hace. No he hecho nada. Ha decidido venir a por mí e insultar a mi madre que creo que no está bien", ha explicado Hugo Duro en declaraciones a Álex Silvestre en 'DAZN'.

'Rajada' tras la derrota

El ariete ché también ha criticado la actitud de sus compañeros, achacando la derrota a algunas faltas de concentración y asegurando que el la sombra del descenso es una amenaza más que real.

"No es excusa. El Cádiz ha sido mucho mejor que nosotros y es lo de siempre: desconexiones que nos cuestan los puntos y parece que no aprendemos. Nos jugábamos una p*** final hoy y un saque de banda, el comienzo de la segunda parte... para mí son errores que no tienen que pasar y que o cortamos ya o nos vamos a la mie***", aseguró indignado Hugo Duro.

"Las dinámicas para mí son un poco mentira, no te hacen ganar partidos, ya se ha visto hoy. El Cádiz creo que en casa llevaba bastante sin ganar y ellos si que han salido como en una final. Hay que cambiarlo, queda bastante y por suerte todavía seguimos fuera. El miércoles tenemos otra final con el Villarreal en casa y espero que por lo menos salgamos con las ganas que hay que salir", explicó el delantero del Valencia.

Con esta derrota, el Valencia se queda en la decimoséptima posición, dos puestos por encima del descenso, aunque podría caer a la zona de peligro si el Getafe gana al Espanyol en el duelo que se celebra a partir de las 18:30 horas en el RCDE Stadium.